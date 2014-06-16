Богомолов о режиссуре в театре: "Пьеса - не евангелический текст, а материал"

Худрук Театра на Бронной сообщил о том, что сейчас нельзя обойтись без осмысления текстов.

Российский режиссер Константин Богомолов рассказал о том, что современный театр не может быть без работы с текстом. Соответствующее заявление художественный руководитель московского Театра на Бронной сделал в рамках пресс-конференции в Александринском театре, презентуя большие гастроли в Петербурге.

Иногда это тотальная переработка и тогда возникает произведение "по мотивам", а иногда это инсценизация, работа с прозой, иногда - сокращения. Даже больших мастеров, Чехова и других. Это нормально. Пьеса - это не евангелический текст, не священный текст, это все-равно материал, с которым ты работаешь и вместе с командой лепишь сценическое действие. Консатантин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Богомолов о своем творчестве: "Прежде, чем отвергать, можно приглядеться".

Фото и видео: Piter.tv