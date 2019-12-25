Таюрская рассказала о политических взглядах группы Little Big

Солистка популярной группы дала интервью Ксении Собчак.

Накануне, 31 мая, на канале "Осторожно: Собчак" появилось новое интервью, героиней которого стала певица и солистка группы Little Big Софья Таюрская.

В рамках передачи исполнительница ответила на вопросы, касающиеся личной и профессиональной жизни. Среди прочего Таюрская заявила, что музыканты Little Big находятся вне политики. По словам певицы, они не обязаны разбираться в политических вопросах и не желают в это вмешиваться.

Мы артисты. Музыканты. Я не разбираюсь в политике, я не хочу в ней разбираться. Я занимаюсь своим делом. Не хочу лезть туда, где я некомпетентна. отметила Таюрская

На вопрос, готова ли группа выступить с концертом для политиков, певица уточнила, что творчество музыканты создается для людей, а политики тоже люди.

Ранее мы писали, что Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным.

Фото: Instagram / sonyatayurskaya