Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению вирусов

Ученый напомнил, что более 10% территории РФ – это вечная мерзлота, которой уже миллионы лет.

Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

Ученый напомнил, что более 10% территории РФ – это вечная мерзлота, которой уже миллионы лет. Именно в ней и могут таиться вирусы, как безвредные для человечества, так и очень опасные. Сибирская язва, например, была найдена в остатках мамонтов, поэтому не исключено, что в мерзлоте могут быть черная оспа или другие заболевания.

Именно по этой причине Сергей Давыдов отметил важность изучения эпидемий прошлых лет.

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