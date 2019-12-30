Татьяна Навка получила 30 млн рублей из бюджета на свои ледовые шоу

Деньги поступят через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки".

Министерство культуры выделило 30 млн рублей на ледовые шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Об этом сообщает Sports.ru.

Деньги поступят через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки". Субсидия выделяется "на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества". Шоу рассчитаны на 25,5 тысяч зрителей.

Ледовые постановки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" покажут в новогодние праздники. Всего планируется провести 16 представлений.

Ранее мы писали, что Алина Загитова и Ольга Бузова вместе станцевали на льду.

Фото: Instagram / tatiana_navka