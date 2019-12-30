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Татьяна Навка получила 30 млн рублей из бюджета на свои ледовые шоу
Сегодня, 15:32
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Alena_Zinovieva

Татьяна Навка получила 30 млн рублей из бюджета на свои ледовые шоу

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Деньги поступят через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки".

Министерство культуры выделило 30 млн рублей на ледовые шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Об этом сообщает Sports.ru.

Деньги поступят через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки". Субсидия выделяется "на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества". Шоу рассчитаны на 25,5 тысяч зрителей.

Ледовые постановки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" покажут в новогодние праздники. Всего планируется провести 16 представлений.

Ранее мы писали, что Алина Загитова и Ольга Бузова вместе станцевали на льду.

Фото: Instagram / tatiana_navka

Теги: ледовое шоу, татьяна навка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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