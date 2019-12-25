Тарифы за техосмотр в Ленобласти повысят с 1 января

Также в регионе вырастут цены на проезд в общественном транспорте.

Правительство Ленобласти сообщило о повышении тарифов на техосмотр автотранспорта в 2023 году. По данным пресс-службы комитета по транспорту 47-ого региона, услуга вырастет в цене с 1 января.

Так, с первого месяца 2023 года техосмотр станет дороже для ленинградцев на 8-10%. Его максимальная цена вырастет с 990 рублей до 1073 рублей в слкчае легковых автомобилей категории М1, с 1947 до 2110 рублей для М2, и, наконец, с 2376 до 2575 рублей для M3.

Также в регионе вырастут цены на проезд в общественном транспорте.

Ранее мы сообщили о том, что все организации и предприниматели Ленобласти автоматически переходят на единый налоговый счёт.

Фото: Piter.TV