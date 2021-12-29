  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:57
137
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Танковая армия ЗВО возвращается с военных учений

0 0

В гарнизоны возвращается тяжелая гусеничная техника.

Танковая армия Западного военного округа России возвращается с военных учений в места постоянной дислокации сил. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Танки и другая боевая гусеничная техника отправлена по железнодорожным путям на расстояние, превышающее тысячу километров. В Вооруженных силах РФ продолжается проведение масштабных маневров и оперативная подготовка сил реагирования. Мероприятия затрагивают практически все военные округа страны, Военно-морской флот и ВДВ.

Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

пресс-служба ЗВО РФ

Напомним, что финальный этап совместных учений проводится на территории Белоруссии в рамках программы "Союзная решимость — 2022". Маневры должны завершиться 20 февраля.

Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: армия, военые учения, западный военный округ, зво, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии