"Запад" выполнил задачу на СВО.

Экипаж российского танка Т-90А с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача реализована силами "Западной" группировки войск. Действия танкистов позволили штурмовикам пройти в глубину оборонительных сооружений ВСУ и получить под свой контроль ряд позиций врага. Военнослужащие подчеркнули, что оонь с закрытых позиций позволяет наносить урон армии противника, но при при этом максимальное время оставаться незамеченным для его средств воздушной разведки и контрбатарейной борьбы.

Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-мм осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники. пресс-служба Минобороны России

Расчеты "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России