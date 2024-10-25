Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

Задача выполнена "Югом" в зоне СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" при гвардейской артиллерийской бригаде поразили в в ночное время живую силу и технику противника, размещенную на донецком направлении специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена силами "Южной" группировки войск. Командир боевой машины с позывным "Вампир" рассказал о том, что военнослужащие выехали на огневую позицию, выполнили задачу по стрельбе. Он пояснил, что если цели "хорошие идут", то бойцы могут по пять, шесть или даже семь раз выехать для огня по ним.



"Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что расчеты РСЗОБМ-21 "Град" независимо от времени суток или погодных условий совершают огневые удары по позициям противника. Затем комплексы покидают позицию, а заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах.

Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны