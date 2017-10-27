Танцующий регулировщик полетов покорил Интернет

На Facebook более девяти человек просмотрело танец веселого регулировщика аэропорта в Нью-Йорке.

В Интернете стало вирусным видео с танцующим регулировщиком полетов. Как выяснилось, запечатленный на видео мужчина работает в нью-йоркском аэропорту и его зовут Киран Ашфорд. Он работает оперативным агентов в международном аэропорту Greater Rochester в течение пяти лет. Своим танцем сотрудник хотел поднять настроение пассажирам, вылетающим в Нэшвилл.

Ролик загружен на аккаунте Facebook. Уже сейчас он набрал более девяти миллионов просмотров. Видео стало доступно благодаря пассажиру, не отказал себе в удовольствии записать танец на камеру смартфона.