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Танцующий регулировщик полетов покорил Интернет

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На Facebook более девяти человек просмотрело танец веселого регулировщика аэропорта в Нью-Йорке.

В Интернете стало вирусным видео с танцующим регулировщиком полетов. Как выяснилось, запечатленный на видео мужчина работает в нью-йоркском аэропорту и его зовут Киран Ашфорд. Он работает оперативным агентов в международном аэропорту Greater Rochester в течение пяти лет. Своим танцем сотрудник хотел поднять настроение пассажирам, вылетающим в Нэшвилл. 
 
Ролик загружен на аккаунте Facebook. Уже сейчас он набрал более девяти миллионов просмотров. Видео стало доступно благодаря пассажиру, не отказал себе в удовольствии записать танец на камеру смартфона. 

 

Теги: facebook , аэропорт , вирусное видео , нью-йорк , регулировщик
Категории: Мировые новости

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