Танцующая в суде белорусская оппозиционерка Колесникова попала на видео

В Минске ведется закрытое заседание по делу оппозиционеров из Координационного совета.

Танцующая в суде белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Sputnik Ближнее Зарубежье". Кадры с активисткой размещены перед началом судебного заседания в Минске. Уголовное дело в отношении Колесниковой и Максима Знака будет рассматриваться в закрытом режиме. Оба фигуранта расследования являются членами президиума Координационного совета оппозиции республики.

Известно, что судебный процесс начался в инстанции Минского района. В ролике видно, что подозреваемые находятся в клетке. К зданию суда пришел отец Марии. Александр Колесников объяснил прессе, что подал примерно 15 прошений о свидании со своим ребенком, но получал каждый раз отказы. Также у суда собрались европейские дипломаты и журналисты.

Госдеп присудил белорусской оппозиционерке Колесниковой награду за гражданское мужество.

Видео: Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье