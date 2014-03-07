Госдеп присудил белорусской оппозиционерке Колесниковой награду за гражданское мужество

Премию также получат 13 женщин-активисток со всего мира.

Госдепартамент США присудил белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой награду за гражданское мужество. женщина вошла в список лауреатов ежегодной премии Вашингтона. В 2021 году кроме Марии Колесниковой премию получат еще 13 общественных деятелей. В списке значатся активистки из Мьянмы, Китая, Ирана, Турции, Венесуэлы. Также награда будет вручена группе женщин из Афганистана, которые по разным обстоятельствам погибли в прошлом году.

Торжественная церемония вручения состоится 8 марта в онлайн-формате из-за пандемии.

Напомним, что International Women of Courage Award учреждена 2007 году. Она вручается женщинам из разных стран мира, которые смогли продемонстрировать "исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира справедливости, прав человека, гендерного равенства. Кандидатуры на награду выдвигаются дипломатическим ведомством, а после должностные лица выбирают финалистов.

Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО.

Фото: Instagram/kalesnikava