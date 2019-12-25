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Колесникову и Бабарико оставили в белорусских СИЗО
Сегодня, 16:30
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matveyvn

Колесникову и Бабарико оставили в белорусских СИЗО

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Бабарико пробудет в СИЗО минимум до 18 декабря.

Оппозиционных белорусских политиков Марию Колесникову и Виктора Бабарико оставили в белорусских СИЗО.

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак рассказала, что правоохранительные органы отказались отпускать её подзащитную под залог. Она пробудет под стражей до 8 января.

Жалобу адвокатов Бабарико на продление срока заключения суд также не удовлетворил. Он пробудет в СИЗО минимум до 18 декабря. Адвокаты политика и бывшего банкира пообещали обжаловать решение в вышестоящем суде.

Ранее Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Фото: pixabay.com

Теги: бабарико, мария колесникова, протесты в белоруссии, сизо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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