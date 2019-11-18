Петербурженка Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

Девушку напугало обрушившееся на нее внимание.

24-летняя танцовщица из Петербурга Полина Глен разорвала отношения с 56-летним голливудским актером Джонни Деппом. Девушку напугало обрушившееся на нее внимание, и теперь она уезжает на родину. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова друзей россиянки.

Отношения Глен и Деппа завязались в январе 2017 года. История их романа началась с болезненного развода актера с Эмбер Хёрд, которая обвинила экс-супруга в побоях. После переезда петербурженки в особняк голливудской звезды появились слухи, что пара хочет пожениться.

Однако, по словам инсайдеров, Глен ничего этого не хотела. Она ненавидела внимание, и ей было страшно. По словам источников британского таблоида, в настоящий момент девушка хочет "залечь на дно" в России, и планы выйти замуж за Джонни называет безумием.

Также друзья Полины рассказали, что за несколько недель до разрыва Депп отчаянно хотел встретиться с отцом и матерью возлюбленной, которая, к слову, всего на 4 года младше его.

Ранее мы публиковали подробную информацию о возлюбленной Джонни Деппа Полине Глен.

Фото: Instagram / polinaglen

Видео: YouTube / POLINA GLEN