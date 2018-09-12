Таможенники Петербурга массово изымают поддельные брендовые кроссовки из ТЦ

Петербургская таможенная служба начала массово изымать из торговых центров города поддельную брендированную обувь. Кроссовки по привлекательной для покупателей цене оказались контрафактными. Днем 25 мая сотрудники ведомства посетили три точки: "Лиговъ", "НЕО" и "Старая деревня". Интерес таможенников вызвала продукция магазинов "Backstage".
Проверка показала, что в магазинах обувной сети в массовом количестве реализуются подделки известных мировых брендов. Однако, стоимость подобного товара в разы ниже, чем у официальных дилеров. В результате всю некачественную продукцию изъяли.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге на полицейского во время службы напала бойцовая собака.
Фото: Piter.tv
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