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С потолка РНБ течет талая вода
Вчера, 16:56
948
nastya960

С потолка РНБ течет талая вода

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На крыше Главного здания организовано круглосуточное дежурство.

В Универсальном и Ленинском читальных залах Российской национальной библиотеки и в Русском книжном фонде начали течь потолки. Об этом стало известно из письма пресс-службы РНБ.

Организовано круглосуточное дежурство. Ремонт кровли Главного здания РНБ будет производиться в 2019 году.

Пресс-служба РНБ

В РНБ отметили, что снег с крыши здания убирают по мере накопления снега.

Ранее Piter.TV сообщал, что в хранилище Русского музея талой водой залило картину XIX века и икону XVII века.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: рнб, российская национальная библиотека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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