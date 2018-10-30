С потолка РНБ течет талая вода

На крыше Главного здания организовано круглосуточное дежурство.

В Универсальном и Ленинском читальных залах Российской национальной библиотеки и в Русском книжном фонде начали течь потолки. Об этом стало известно из письма пресс-службы РНБ.

Организовано круглосуточное дежурство. Ремонт кровли Главного здания РНБ будет производиться в 2019 году. Пресс-служба РНБ

В РНБ отметили, что снег с крыши здания убирают по мере накопления снега.

Ранее Piter.TV сообщал, что в хранилище Русского музея талой водой залило картину XIX века и икону XVII века.

Фото: Piter.TV