В хранилище Русского музея талой водой залило картину XIX века и икону XVII века

В хранилище введен особый режим контроля.

В хранилище Русского музея из-за протечки крыши пострадали картина и икона. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Крыша стала протекать в фондах живописи XVIII - первой половины XIX века, второй половины XIX - начала XXI века, а также в фонде древнерусского искусства. На данный момент стало известно, что размок холст на картине Ф. Рейхерта "Портрет Александра III" (1862 год) и четырехчастная икона "Чудеса Богородицы Тихвинской" XVII века.

В связи с протечками принят особый режим контроля, установлено дежурство хранителей в фондах в выходные дни. пресс-служба Русского музея

В хранилище во время оттепели стала стекать талая вода.

Фото: Piter.TV