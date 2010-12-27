Тайка Вайтити снимет мультфильм про Флэша Гордона

Когда Джордж Лукас признался, что история о Флэше вдохновила его на создание вселенной "Звёздных войн".

Постановщик "Тора: Рагнарек", новозеландский режиссер Тайка Вайтити, возглавит работу над анимационной лентой "Флэш Гордон". В основу сценария ляжет одноименный комикс, сообщает издание Deadline.

Комикс Алекса Рэймонда рассказывает историю выпускника Йельского университета Флэша Гордона. Молодой человек вместе со своими друзьями отправляется на планету Монго. Там им предстоит сразиться с Мингом Безжалостным, пытающимся поработить Землю.

Мультфильм Вайтити станет далеко не первым экранным воплощением героя. Ранее свет увидели несколько сериалом о Флэше Гордоне, полнометражный фильм и одноименный анимационный телесериал. Гордон оказал сильное влияние на мировой кинемотограф. В частности Джордж Лукас не раз признавался, что история о Флэше отчасти вдохновила его на создание вселенной "Звёздных войн".

Ранее мы писали о возможном триквеле фильма "28 дней спустя".

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