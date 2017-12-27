Из Петербура вышлют экстремиста из Таджикистана, разыскиваемого в собственной стране за "политические" преступления

Полиция Петербурга отправит мигранта из Средней Азии коллегам из Таджикистана.

Представители Центра “Э” Главка Петербурга поймали мигранта из Таджикистана. Иностранца обвиняют в разжигании ненависти по национальному признаку и подрывание конституционного строя Родины.

Сообщается, что подозреваемый задержан утром 24 января около дома номер 5 по Майковому переулку. Оперативники получили информацию, что 36-летний мужчина объявлен в международный розыск. Родное государство завело на пеступника пять уголовный дел по “политическим” статьям. Его заочно “арестовали” в Таджикистане.

Коллеги из Петербурга передали задержанного в руки полиции той страны, в которой его разыскивают. Отметим, что мигрант состоит в запрещенном движении “Группа 24”. Они организуют насильственные и экстремистские акции протеста против власти. Большинство членов банды проживают за пределами Таджикистана. Штаб-квартира находится в Германии. Правоохранительные органы проверяют возможную связь пойманного мигранта с активистами Петербурга.