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Из Петербура вышлют экстремиста из Таджикистана, разыскиваемого в собственной стране за "политические" преступления
Сегодня, 9:57
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lesjasap
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Из Петербура вышлют экстремиста из Таджикистана, разыскиваемого в собственной стране за "политические" преступления

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Полиция Петербурга отправит мигранта из Средней Азии коллегам из Таджикистана.

Представители Центра “Э” Главка Петербурга поймали мигранта из Таджикистана. Иностранца обвиняют  в разжигании ненависти по национальному признаку и подрывание конституционного строя Родины.
 
Сообщается, что подозреваемый задержан утром 24 января около дома номер 5 по  Майковому переулку. Оперативники получили информацию, что 36-летний мужчина объявлен в международный розыск. Родное государство завело на пеступника пять уголовный дел по “политическим” статьям. Его заочно “арестовали” в Таджикистане. 
 
Коллеги из Петербурга передали задержанного в руки полиции той страны, в которой его разыскивают. Отметим, что мигрант состоит в запрещенном движении “Группа 24”. Они организуют насильственные и экстремистские акции протеста против власти. Большинство членов банды проживают за пределами Таджикистана. Штаб-квартира находится в Германии. Правоохранительные органы проверяют возможную связь пойманного мигранта с активистами Петербурга. 
 
Напомним, что вчера стало известно, что исполнителя теракта в "Перектестке" направят на психиатрическую экспертизу. 
Теги: мигрант , отряд э , таджикистан
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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