В Петроградском районе установят более 1 тыс. табличек с номером парковочной зоны

Специалисты завершат мероприятия к 1 июля.

В Петроградском районе Северной столицы подходит к концу процесс установки информационных табличек в будущей зоне платной парковки: до 1 июля специалисты подготовят более 1 тыс. опознавательных знаков. Об этом сообщила прес-служба комтранса города.

На табличках будет указан номер парковочной зоны. Кроме того, там можно будет посмотреть название муниципального округа и возможные способы оплаты парковочного места.

В данный момент на 141 улице в Петроградском районе успели установить 80 паркоматов и более 3500 дорожных знаков, а также нанести более 5500 кв.м. дорожной разметки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам разрешат ставить шлагбаумы во дворах с платной парковкой.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту