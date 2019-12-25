ТНТ закрывает телепроект "Дом-2"

Подробности озвучат в эфире в среду, 23 декабря.

В пятницу, 18 декабря, в пресс-службе телеканала ТНТ заявили о закрытии легендарного телепроекта "Дом-2". Все подробности прозвучат в эфире в среду, 23 декабря. Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00.

Проект появился на экранах в далеком 2004 году и стал самым резонансным проектом на российском телевидении. Молодые люди находились под прицелом телекамер круглые сутки.

Мы сразу увидели потенциал жанра. Но один сезон шоу в год - это слишком мало, чтобы сделать прорыв. Для того, чтобы поднять канал, нужен был проект бесконечный и ежедневный. Мы вложили последние деньги в постройку площадки, буквально нашпиговали ее камерами и прозрачными зеркалами рассказал директор ТНТ Роман Петренко.

Впервые по телевизору показывали обычных людей, которые жили настоящей жизнью, а не играли на камеру. В течение трех месяцев проект стал национальным суперхитом. За время существования реалити-шоу на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, а на свет появилось 14 детей. Кроме всего прочего, имена Ксении Бородиной и Ольги Бузовой стали известны на всю страну.

Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2". Последний, двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым Годом – 30 декабря в 22:00. Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках. Мы благодарны команде телепроекта. Слот телепроекта "Дом-2" 23:00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап подвел итоги Петренко.

Ранее мы писали, что пользователи "Одноклассников" выбрали лучшие песню, фильм и сериал 2020 года.

Фото: предоставлено пресс-службой канала