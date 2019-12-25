Названа дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя"

Зрители увидят продолжение популярного ситкома в декабре.

Телеканал ТНТ назвал дату выхода сериала "Универ. 10 лет спустя". Продолжение популярного ситкома о жизни студентов выйдет в эфир в декабре. Об этом пишет ТАСС.

В первых сериях нового сезона зрителям напомнят, чем закончился сериал "Универ. Новая общага". После сюжет перенесется на 10 лет вперед. В продолжении ситкома снялись Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Арарат Кещян, Анна Кузина, Александр Стекольников и другие актеры.

Серии будут длиться по часу, к традиционному жанру комедии добавятся элементы драмы. Также зрители увидят на экранах новых героев, которых сыграли Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Ранее 8 ноября на телеканале ТВ-3 стартовал показ нового сериала "Любовная магия".

Фото: ВКонтакте / УНИВЕР