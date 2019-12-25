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ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Сегодня, 18:16
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matveyvn

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

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Отметим, что акции ТМК после этих сообщений резко выросли на Московской бирже.

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций и делистинг с Лондонской фондовой биржи.

Выкупать акции будут через "Волжский трубный завод". Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Цена обыкновенной акции в рамках добровольного предложения - 61 рубль.

Отметим, что акции ТМК после этих сообщений резко выросли на Московской бирже.

Ранее Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Теги: биржа, тмк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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