"ТЭК" потратит 49 млн рублей на обновление теплоснабжения во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе ТЭК обслуживает около 80 км тепловых сетей, обеспечивая теплом и горячей водой 517 зданий, в том числе 212 жилых домов.

До конца этого года во Фрунзенском районе Петербурга ГУП "ТЭК СПб" обновит оборудование на котельных и заменит теплосети за 49 млн рублей. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе организации.

Также до 2033 года в районе запланирован прирост тепловой нагрузки в объеме 215,5 Гкал/ч и вывод из работы 2-ой и 3-ей котельных, после чего абонентов переключат на ТЭЦ-15 и ТЭЦ-22 ПАО "ТГК-1". Кроме того, организация планирует вывести из работы неэффективные источники на Андреевской улице и улице Салова, переключив потребителей на котельную на улице Грузинская.

Генеральный директор организации Иван Болтенков заявил, что предприятие стремится избавиться от неэффективных источников, которые требуют регулярных вложений для надежного теплоснабжения и являются убыточными для предприятия. Болтенков добавил, что "данные мероприятия проводятся прежде всего в интересах жителей".

Ранее мы писали, что "ТЭК" завершил гидравлические испытания в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"