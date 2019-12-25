ТД "Вимос" требует обжаловать банкротные иски в 400 млрд рублей

Компанию атаковали рейдеры или произошел сбой ПО.

Президент торгового дома "Вимос", владеющего 40 строительными магазинами на территории Петербурга, Ленобласти, Великого Новгорода и Пскова, в ходе видеоконференции заявил о появлении недостоверных данных на сайте Арбитражного суда. Неожиданно для себя руководство компании обнаружило в картотеке банкротные иски в отношении своих юридических лиц на сумму почти 400 млрд рублей.

Торговый дом ведет деятельность через ООО "Стройторговля" и ООО "Якорь". Информация о банкротных исках в отношении этих компаний появилась в четверг, 17 декабря. Исковая сумма "Стройторговли" к самой себе составила 253 млрд рублей, "Якоря" – 138 млрд рублей.

После появления информации о фейковых исках "Вимос" обратился в полицию по адресу Арбитражного суда, который зарегистрировал заявления. Кроме того, президент торгового дома написал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и связался со СМИ. Сумму в 400 млрд рублей он назвал астрономической, отметив, что за 28 лет работы таких цифр никогда не было.

По факту случившегося проводится расследование. Руководство торгового дома видит три версии появления объявления: попытку рейдерского захвата, сбой ПО и умышленные противоправные действия с целью создания негативных последствий для компаний.

Ранее мы писали, что петербургский бизнесмен судится со своей бывшей компанией.

Фото: ВКонтакте / Торговый Дом "ВИМОС"