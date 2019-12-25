Петербургский бизнесмен судится со своей бывшей компанией

Он подал сразу же несколько исков.

Бизнесмен Александр Семенов подал несколько исков к ООО "ДиСтэйт". Мужчина является учредителем компании. Иски был приняты к производству Арбитражным судов Петербурга и Ленобласти в июне и августе 2020-го года. Информацию об этом можно найти в картотеке арбитражных дел.

В первом иске предприниматель потребовал взыскать стоимость доли в уставном капитале в размере 32,6 млн рублей. Истец являлся участником ООО с долей в 50%, однако после выхода из компании получил лишь 5,5 тыс. рублей. Суд постановил удовлетворить иск лишь частично. Компания должна будет выплатить Семенову 3,2 млн рублей, а также 200 тыс. расходов по уплате государственной пошлины.

Во втором иске мужчина требовал применить последствия недействительности сделки в виде восстановления исключительного права на объекты интеллектуальной собственности у ООО и взыскать 6 млн рублей расходов по оплате госпошлины. Компания работает в IT-сфере.

Дело было рассмотрено на судебном заседании 8-го декабря. Следующее заседание состоится 26 января 2021-го года.

Фото: Piter.TV