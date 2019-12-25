Священника обвинили в изнасиловании 53 мальчиков в Еврейской автономной области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным источника агентства, уголовное дело будет рассматриваться в отношении настоятеля и звонаря храма. По версии следствия, они за 12 лет растлили 53 несовершеннолетних.
Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала.
источник агентства
Напомним, что в ноябре 2019 года Следственный комитет принял заявление от жительницы региона о необходимости проверить 39-летнего мужчину, являющегося настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона. После задержания у подозреваемого прошел обыск. Оперативники изъяли у мужчины коллекцию предметов, имеющих значение для расследования. Сейчас силовики полагают, что в противоправных действиях настоятелю помогал 26-летний помощник Сергей Моос.
Известно, что работу с послушниками Спиридон вел с 2007 года. Он и Моос находятся под стражей.
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Фото: Pixabay.com
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