Свобода строителю "Крестов-2" обошлась в 3 млн рублей

Суд отпустил под залог строителя "Крестов-2".

В Санкт-Петербурге суд отпустил под залог Виктора Кудрина, экс-главу компании ГСК, занимавшейся строительством СИЗО "Кресты-2". Сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Стало известно об изменении меры пресечения строителю "Крестов-2", Виктору Кудрину, обвиняемому в хищениях бюджетных средств и растрате.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста на залог в отношении Виктора Кудрина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ. Говорится в сообщении

В пятницу, 16 марта, за бывшего главу строительной компании, возводившей "Кресты-2", был внесен залог в размере 3 миллионов рублей. Такая сумма позволит Виктору Кудрину выйти из-под домашнего ареста, под которым он находится с 2017 года.

Фото: citywalls.ru