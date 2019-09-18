На расчистку реки Смоленки выделили более 100 млн рублей

Работы начнутся в текущем году и завершатся в следующем.

Русло реки Смоленки расчистят в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов", сообщили в пресс-службе Росводресурсов. Процесс начнется в текущем году и завершится в следующем.

Специалисты будут работать на 2,66 километрах реки, планируется извлечь из водоема порядка 40 тысяч кубометров донных отложений, мусора и затопленных предметов. Также очистят береговые откосы на пятиметровой полосе, там же снесут бракованные и аварийные деревья и кустарники. Отмечается, что на работы выделено более 100 миллионов рублей. В прошлом году стали чище 700 с небольшим метров Смоленки, из реки вычистили 18,8 тысяч кубометров отложений.

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