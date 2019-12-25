Свидетель по делу Соколова рассказал о том, как часто историк употреблял спиртное

Заседание началось 2-го ноября в 15-м часу.

В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Сторона защиты продолжает допрашивать свидетелей. В этот раз перед судом предстал сотрудник государственного музея "Эрмитаж", друг подсудимого Павел Суслов, передает корреспондент Piter.TV.

Суслов и Соколов увлекаются исторической реконструкцией с 1984-го года. За эти годы они провели десятки подобных мероприятий. По словам свидетеля, среди реконструкторов мало "трезвенников", однако это напрямую связано с происходящим разыгрываемым действием. По его словам, Соколов также употреблял алкоголь, но в меру, как того требовала роль "генерала".

Также мужчина рассказал, что Соколов, будучи очень эмоциональным человеком, мог прикрикнуть на другого и применить легкую силу, однако все это происходило только во время реконструкции.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Трагедия произошла в ноябре 2019-го года. Подсудимый признает свое вину, однако утверждает, что убийство не было намеренным.

Ранее друг Соколова рассказал о поведении убитой Анастасии Ещенко.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга