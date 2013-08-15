Световые проекции вечером 29 октября украсят фасад здания РНБ

Всего в этом году в Петербурге будет размещено 20 инсталляций на фасадах.

На фасаде здания РНБ на Московском проспекте сегодня в 17:10 появятся светопроекции мозаик с философскими изречениями из интерьеров библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Концепция объемных изображений разработана Комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с СПб ГБУ "Ленсвет". Размещение световых проекций на здании библиотеки, напоминающем амфитеатр – первый опыт работы специалистов с нестандартными формами фасадов. Четкое изображение на полукруглом фасаде удалось получить после тщательной настройки шести светодиодных проекторов, установленных на опорах уличного освещения.

Всего в этом году в Петербурге будет размещено 20 инсталляций на фасадах. Часть из них уже украшает вечерний город.

В апреле на брандмауэре дома в центре Петербурге появилась световая проекция картины Кузьмы Петрова-Водкина.

Фото: пресс-служба Смольного