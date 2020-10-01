Светодиодные светильники установлены на Митрофаньевском путепроводе

На сегодняшний день 42% фонарей в Петербурге являются светодиодными.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили вдоль проезжей части на Митрофаньевском путепроводе 61 современный консольный фонарь. Опоры и сети остались прежними. Работы проводились в течение двух недель, сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.



При свете новых фонарей проезжая часть стала освещена более качественно, улучшилась видимость разметки. При этом оборудование стало экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии.

На сегодняшний день 42% фонарей в Петербурге являются светодиодными, в Московском районе – 61%.

Также новые фонари осветят территорию около домов на Софийской улице.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению