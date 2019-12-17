Светлаков отказался называть Соловьева мразью

Вместо этого он выбрал удары плеткой.

Юморист Сергей Светлаков стал очередным гостем интернет-передачи Comment Out, выпуски которой выходят на YouTube. Одним из заданий для него стало написать телеведущему Владимиру Соловьеву оскорбительное письмо. В нем Светлаков должен был назвать Соловьева мразью.

Стоит отметить, что бывший участник КВН отказался это делать. Вместо этого задания он выбрал избиение плеткой. Вторая участница шоу Вера Брежнева пошутила о слишком долгом выборе Светлакова. В ответ юморист ей ответил: "Что мне скажут пацаны со двора? С другой стороны, что мне скажет "Единая Россия"?".

Зрители в студии не оценили выбор знаменитости. Многие настаивали на оскорбительном письме, однако участник программы их не послушал.

Ранее Наталья Поклонская прокомментировала скандал на шоу Соловьева.

Фото: скрин / YouTube Comment Out