Светлаков отказался называть Соловьева мразью

Юморист Сергей Светлаков стал очередным гостем интернет-передачи Comment Out, выпуски которой выходят на YouTube. Одним из заданий для него стало написать телеведущему Владимиру Соловьеву оскорбительное письмо. В нем Светлаков должен был назвать Соловьева мразью.
Стоит отметить, что бывший участник КВН отказался это делать. Вместо этого задания он выбрал избиение плеткой. Вторая участница шоу Вера Брежнева пошутила о слишком долгом выборе Светлакова. В ответ юморист ей ответил: "Что мне скажут пацаны со двора? С другой стороны, что мне скажет "Единая Россия"?".
Зрители в студии не оценили выбор знаменитости. Многие настаивали на оскорбительном письме, однако участник программы их не послушал.
Ранее Наталья Поклонская прокомментировала скандал на шоу Соловьева.
Фото: скрин / YouTube Comment Out
Обсуждение ( 0 )