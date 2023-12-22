В Ленобласти определили подрядчика для обслуживания дорожных осветительных линий

КОмпании из Кингисеппского района заплатят примерно 77 млн рублей в рамках соответствующего тендера.

ГКУ "Ленавтодор" поручил обслуживание освещения на дорогах в 10-ти районах Ленинградской области ООО "Оникс" из Вистино (Кингисеппский район). Судя по данным портала госзакупок, компании заплатят примерно 77 млн рублей в рамках соответствующего тендера.

Организация заключила с заказчиком контракт на обслуживание светильников, опор, комплексов АСУНО "Рассвет" и ШНО на протяжении 91,5 км областных дорог сроком до 15 декабря 2024 года. Суммарно объекты потребляют около 362 кВт энергии.

Подрядчику были поручены дороги следующих районов: Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского, Тосненского и Всеволожского.

Ранее мы сообщили о том, что здание Финского совместного училища в Выборге переделают под гимназию.

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