Сверхсекретная американская ракета засветилась на видео

В сети появилось видео с ракетой на морской базе в Аламиде.

Вертолет ABC7 News, пролетая над военно-морской базой в Аламиде (штат Калифорния США), заметил на тягаче ракету, и сотрудники новостного канала попытались выяснить, что это за предмет.

Журналистам не удалось узнать подробности, но после проведенного расследования им удалось установить, что это сверхлегкая космическая ракета. Над самой маленькой ракетой работают около сотни сотрудников. Ракета получила название Астра (Astra). Её грузоподъемность составляет всего 100 кг. Ракету планируется использовать для запуска малых космических аппаратов.

Видео: ABC7 News