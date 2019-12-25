Свердловским детским садам не разрешили работать на полную мощность

Свердловским детским не разрешили работать на полную мощность. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне и.о. обязанности губернатора региона Алексей Орлов объявил, что детские сады смогут открыться на полную мощность. Однако в опубликованном варианте указа данного пункта нет.
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что власти всё-таки решили сохранить загрузку дошкольных образовательных учреждений в 50%. Благодаря этому детсады смогут лучше подготовиться к полноценной работе в будущем.
Ранее в Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам.
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