Свердловским детским садам не разрешили работать на полную мощность

Благодаря этому детсады смогут лучше подготовиться к полноценной работе.

Свердловским детским не разрешили работать на полную мощность. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне и.о. обязанности губернатора региона Алексей Орлов объявил, что детские сады смогут открыться на полную мощность. Однако в опубликованном варианте указа данного пункта нет.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что власти всё-таки решили сохранить загрузку дошкольных образовательных учреждений в 50%. Благодаря этому детсады смогут лучше подготовиться к полноценной работе в будущем.

Ранее в Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам.