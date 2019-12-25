Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки

Документ с декларацией опубликован на сайте Свердловского заксобрания.

Свердловский депутат регионального парламента Илья Гаффнер указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки. Об этом пишут "РИА Новости".

Документ с декларацией опубликован на сайте Свердловского заксобрания. В ней указано, что Гаффнер за год заработал 0,04 рубля, а из собственности у него всего квартира размером 66,6 квадратных метров. При этом у него есть трое несовершеннолетних детей — каждый из них пользуется квартирой. Согласно декларации, их площадь от 80 до 239 квадратных метров.

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