Губернатор региона рассказал о средствах, потраченных на борьбу с ковидом.

Свердловская область потратила на борьбу с COVID восемь миллиардов рублей за счет областного и федерального бюджетов. Об этом на заседании регионального заседания парламента рассказал губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что данный вопрос по-прежнему находится на повестке дня.

Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьезных финансовых вливаний. Евгений Куйвашев, глава региона

Чиновник уточнил, что более двух миллиардов рублей направлено на стимулирующие выплаты для медицинского персонала и докторов. При этом пандемия не сказалась на развитии областной системы здравоохранения. На модернизацию первичного звена власти выделили в 2021 году 3,1 млрд рублей. На эти деньги учреждения получат 1,5 тысячи единиц нового оборудования. Также модернизирован медицинский автопарк. Для нужд системы поставлено 276 транспортнвых средств. С сельских территориях к концу года будут смонтированы 11 модульных ФАПов, а также создан центр общеврачебной практики.

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Фото и видео: YouTube / Законодательное Собрание Свердловской области

