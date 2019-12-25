Роман Бас задержан в Нижнем Тагиле.

В Свердловской области нашли сбежавшего убийцу с татуировкой смерти, который сбежал накануне из колонии-поселения. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ФСИН. Речь идет об осужденном по имени Роман Бас. Известно, что мужчине удалось покинуть место отбывания наказания (ФКУ ИК-12) 12 ноября. Ранее его приговорили к 10 годам лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ.

Известно, что правоохранительные органы поймали заключенного в городе нижний Тагил. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны. Ранее согласно ориентировке говорилось о том, что на него голове может быть черная шапка. При задержании мужчина решил не оказывать сопротивление представителям закона.

Заключенного убили в ходе конфликта в колонии особого режима Саратовской области.

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