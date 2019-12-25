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Заключенного убили в ходе конфликта в колонии особого режима Саратовской области
Сегодня, 12:53
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Заключенного убили в ходе конфликта в колонии особого режима Саратовской области

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Возбуждены два уголовных дела.

Заключенного убили в ходе конфликта в колонии особого режима Саратовской области. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело (по части 1 статьи 105 УК РФ) по преступлению, которое совершено около 06:50 утра 12 ноября. По версии надзорного ведомства, человек погиб из-за отсутствия должного контроля со стороны местной администрации ИК-7 УФСИН. 

Известно, что между двумя осужденными произошел конфликт, который обернулся поножовщиной. По предварительной версии 44-летний осужденный ударил 41-летнего погибшего холодным оружием в плечо. В результате потерпевший умер на месте. Следователи также возбудили уголовное дело, связанное с халатностью руководства тюрьмы (по части 2 статьи 293 УК РФ).

Расследованием занимается  управление по Заводскому району Саратова регионального СУ СК РФ.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин включён в список разыскиваемых лиц МВД России.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: колония особого режима, саратовская область, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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