Сварщика нашли мертвым в недостроенной квартире в Мурино

На теле обнаружили следы горения.

Вечером 23 ноября в службу "112" поступило сообщение о трупе мужчины в строящемся доме в Мурино. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело нашли на территории ЖК на Шуваловской улице. Умершим оказался 56-летний сварщик. Он лежал в закрытой изнутри квартире на втором этаже строящегося дома. На теле обнаружили следы горения. Признаков насильственной смерти не было.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

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Фото: pixabay.com