Недавно образованная свалка на юго-западе Петербурга покрывается мазутом

Незаконная свалка располагается на территории муниципального образования Константиновское.

Во вторник, 4 июля, активисты из организации "Зелёный фронт" обнаружили незаконную свалку промышленных отходов. ранее свалка была перекрыта для ввоза любого мусора, но сейчас свалка функционирует заново.

По словам председателя "Зелёного фронта" Сергея Виноградова, огромный поток автомобилей приезжает сюда уже несколько дней. Ранее сюда привозили исключительно землеройный грунт, то сейчас это место напоминает типичную свалку. Большая часть мусора - строительные отходы, навалы порубочных остатков, асфальт в кусковой форме и тд.

На свалке были замечены бочки с мазутом, в которых присутствуют пробоины. Мазут начал растекаться по земле.Активисты "Зелёного фронта" ведут активную борьбу с этим незаконным свалочным пунктом в МО Константиновское.

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Фото: официальный сайт "Зелёного фронта"