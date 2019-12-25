В Петербурге суточная летальность от коронавируса снова пошла в рост

За последние сутки подтвердили смерть 31 человека.

За последние сутки в Петербурге подтвердили смерть от коронавируса 31 человека. Накануне в статистику попало на 8 смертельных случаев меньше. Об этом сообщил оперштаб.

К 14 июля число жертв коронавируса в Петербурге достигло 1657. Северная столица занимает второе место по количеству летальных исходов после Москвы.

В России, по данным на 14 июля, подтвердили ещё 175 летальных исходов в 47 регионах. Официально за все время от коронавируса умерли 11 614 человек.

Сотрудников суворовского училища обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус за свой счёт.

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