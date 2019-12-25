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В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек
Сегодня, 10:52
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Alena_Zinovieva

В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек

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В Ленобласти зафиксировали один новый смертельный исход.

В России за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 175 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число новых жертв зарегистрировано в Москве (37) и в Петербурге (31). В Ленобласти за указанный период зафиксировали еще один смертельный исход.

С начала пандемии в России COVID-19 заразились 739 947 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

Ранее Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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