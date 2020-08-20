Сурков заявил об угрозе дестабилизации политической ситуации в России

Эксперт напомнил о существовании социальной энтропии.

Бывший первый заместитель главы российской администрации Владислав Сурков заявил об угрозе дестабилизации политической ситуации в стране. Такое мнение чиновник высказал в авторской статье для сайта "Актуальные комментарии". По словам специалиста, энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе растет. Он уточнил, что о такой закономерности говорит второй закон термодинамики. При этом социальная физика и политическая динамика имеют собственный инструмент для поддержания порядка на международном уровне — сильнодействующую государственность.

Эксперт напомнил о том, что в начале XXI века политическая система России остановила возникший в обществе социальный хаос, а также смогла "вытащить травмированную страну из-под завалов перестройки". Сейчас, согласно мнению Суркова, государство уже на протяжении 20 лет сохраняет свою стабильность.

Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век. Вячеслав Сурков, эксперт

ПРи этом аналитик утверждает, что со временем государство в любом случае изнашивается и погибает, так как не может справиться с многочисленными мятежными "хотениями" населения. Он добавил, что социальная энтропия не может исчезнуть. Ранее пространством для хаоса был Интернет, однако сейчас соцсети становятся все больше подконтрольны государственности. Он увидел в этом признаки "цифровой тюремности".

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Фото: Piter.tv

