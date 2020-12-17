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Сурки Ленинградского зоопарка ушли в спячку
Сегодня, 11:55
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nastya960

Сурки Ленинградского зоопарка ушли в спячку

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Специалисты заявили, что уже 7 декабря сурки стали максимально не активными

Сурки в Ленинградском зоопарке ушли в спячку. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе зоопарка.

Специалисты заявили, что уже 7 декабря сурки стали максимально не активными. Потому они стали забивать свои домики сеном, сейчас уже не выходят к еде.

 Мы уже можем считать, что они ушли в спячку.

специалисты зоопарка

Когда животные проснуться, будет зависеть от погоды, в День сурка, который проходит в феврале, они обычно еще спят. Чаще всего пробуждаются в апреле.

В ноябре медведице Усладе из Ленинградского зоопарка исполнилось 33 года.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: ленинградский зоопарк, сурки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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