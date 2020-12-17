Сурки Ленинградского зоопарка ушли в спячку

Специалисты заявили, что уже 7 декабря сурки стали максимально не активными

Сурки в Ленинградском зоопарке ушли в спячку. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе зоопарка.

Специалисты заявили, что уже 7 декабря сурки стали максимально не активными. Потому они стали забивать свои домики сеном, сейчас уже не выходят к еде.

Мы уже можем считать, что они ушли в спячку. специалисты зоопарка

Когда животные проснуться, будет зависеть от погоды, в День сурка, который проходит в феврале, они обычно еще спят. Чаще всего пробуждаются в апреле.

В ноябре медведице Усладе из Ленинградского зоопарка исполнилось 33 года.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК