Медведице Усладе из Ленинградского зоопарка исполнилось 33 года

За свое время пребывания в Петербурге, она родила 16 медвежат.

Белой медведице Усладе исполнилось 33 года. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Медведица родилась в Казанском зооботсаду 19 ноября 1987 года. Через шесть лет Усладу привезли в Петербург, где она в паре с медведем Меньшиковым родила 16 медвежат.

Она ежеминутно следила за непоседливым потомством, постоянно играла и плескалась в бассейне с озорными медвежатами и уделяла время каждому малышу. сотрудники зоопарка

Те, кто ухаживает за медведицей, отмечают, что у нее очень строптивый характер. Она может не захотеть спускаться в бассейн или переходить в другой вольер, если в ее проводится уборка.

Питается Услада рыбой, мясом, разнообразными овощами и фруктами, любимое лакомство – свекла. В последнее время ей стала нравиться и красная рыба.

В октябре теплолюбивые питомцы Ленинградского зоопарка переехали в помещения на зиму.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК