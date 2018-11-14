Светлана Сурганова о феминизме: "Все должно быть сбалансировано"

Светлана Сурганова, лидер группы "Сурганова и Оркестр", рассказала журналистам Piter.TV о своем отношении к современному феминизму. Певица заявила, что люди должны относиться с пониманием к разным видам проявления свободы:

Я считаю, что все должно быть сбалансировано. Феминистки – пожалуйста. (Как вы сами относитесь? прим. ред.) Спокойно. Я вообще не люблю перегибов. Я за то, чтобы люди, как минимум, с терпимостью, и, как максимум, с пониманием, относились к разному роду проявлениям свободы. Единственное, если она не деструктивного свойства. Поэтому, пожалуйста.

Светлана Сурганова, певица