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Светлана Сурганова о феминизме: "Все должно быть сбалансировано"

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Российская певица и лидер группы "Сурганова и Оркестр" рассказаkа Piter.TV о своем отношении к современному феминизму.

Светлана Сурганова, лидер группы "Сурганова и Оркестр", рассказала журналистам Piter.TV о своем отношении к современному феминизму. Певица заявила, что люди должны относиться с пониманием к разным видам проявления свободы:

Я считаю, что все должно быть сбалансировано. Феминистки – пожалуйста. (Как вы сами относитесь? прим. ред.) Спокойно. Я вообще не люблю перегибов. Я за то, чтобы люди, как минимум, с терпимостью, и, как максимум, с пониманием, относились к разному роду проявлениям свободы. Единственное, если она не деструктивного свойства. Поэтому, пожалуйста.

Светлана Сурганова, певица 

Напомним, ранее Дима VLNY рассказал Piter.TV о новом альбоме "Плёнка": "Я стараюсь экспериментировать".

Видео: Piter.TV
 

Теги: светлана сурганова, сурганова и оркестр, феминизм
Категории: Интервью,

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