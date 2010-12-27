Супруги прожили в браке 70 лет и умерли с разницей в 20 минут в хосписе

Им обоим было по 90 лет.

Супруги из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 70 лет и умерли с разницей в 20 минут в хосписе на соседних кроватях. Об этом сообщило издание The Sun.

Лес и Фреда Остин познакомились на школьном выпускном балу и в 1949 году поженились. Лес служил в Военно-воздушных силах США во время Корейской войны, а потом в полиции штата Мичиган. Он любил вестерны и собирал все вещи, связанные с актером Джоном Уэйном. Фреда была менеджером и коллекционировала различные кулинарные книги. Супруги очень любили проводить время на побережьях и подниматься на маяки. В Мичигане они посмотрели почти все маяки.

В ноябре они отметили 70-й юбилей свадьбы. Их внучка Лея рассказала, что бабушка с дедушкой поругались лишь раз, когда Лес записался на службу в армии во время войны и не сообщил Фреде об этом.

Леса и Фреду привезли хоспис 6 декабря, а 7 декабря они умерли на соседних кроватях с разницей в 20 минут. Обоим было по 90 лет.

В июле в один день умерли супруги, которые прожили вместе 71 год.

Фото: Leah Smith