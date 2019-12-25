В этом году власти Петербурга выделили более 1 млрд рублей на культурные проекты

Финансирование получили более 200 проектов.

В этом году власти Петербурге поддержали более 200 культурных проектов, которые обошлись в более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, "это рекордная сумма финансирования негосударственного сектора культуры". В числе проектов оказались фестивали, мероприятия в области кинематографа, социальные и благотворительные мероприятия: фестиваль "Петроджаз", второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт‑Петербурга, онлайн-фестиваль электронной музыки "Theremin Fest", международный фестиваль Earlymusic 2021, проект "Детский Петербург онлайн" и не только. Город готов поддерживать культурные проекты в условиях пандемии, добавил Беглов.

Тем временем в Петербурге ужесточаются коронавирусные ограничения. Уже в этот четверг, 23 декабря, в Смольном примут конечное решение о необходимости введения QR-кодов для доступа в бары и рестораны, а также в торгово-развлекательные центры Петербурга.

Фото: Piter.TV