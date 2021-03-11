Сухогруз с моряками затонул в Черном море вблизи румынского порта

Один из 13 членов экипажа погиб, ведется спасательная операция по поиску остальных.

Сухогруз затонул в Черном море вблизи румынского порта. ОБ этом рассказали представители информационного агентства Agerpress. Известно, что на борту находились 13 моряков, являющихся гражданами РФ. Судно начало уходить под воду на расстоянии в 70 морских миль от порта Констанца. В настоящее время есть сведения об одном погибшем.

В настоящее время ведется операция по спасению пострадавших моряков. В ней принимают участие несколько румынских кораблей. В профильном ведомстве ARSVOM направили к месту катастрофы судно Artemis. Сейчас вода в акватории региона неспокойна. Высота волн достигает четырех метров.

Сведений о пункте назначения судна и характере груза нет.

В Турции нашли тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза.

Фото: Telegram/Mash

Видео: YouTube / Digi24HD